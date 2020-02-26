Fatih Terim çifte zafer istiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir yandan 20 yıllık Kadıköy’deki galibiyet hasretini bitirmenin gururunu yaşarken, diğer taraftan takımının rehavete kapılmasını önlemeye çalışıyor. Fenerbahçe maçının ertesi sabahında takımıyla Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir toplantı gerçekleştiren başarılı çalıştırıcının, “Evet kazandık, hepinize bir kez daha teşekkür ederim. Ama artık derbi geride kaldı. Bu hafta da kazanıp çifte zaferimizi taraftarımızla kutlayalım” dediği öğrenildi. Oyuncularına pazar günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Gençlerbirliği mücadelesini işaret eden Terim, 8’de 8’lik galibiyet serisi yakalayarak, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine gözdağı vermek istiyor.

Kadroyu artık bozmayacak

Terim’in ayrıca, taktik plana tamamen sadık kalan ve isteklerini A’dan Z’ye yerine getiren oyuncularını kutlarken, sezonun kalan kısmında da mecbur kalmadıkça ilk 11’i bozmamaya çalışacağı belirtildi. Bu hafta cezalı Belhanda’nın yerine Emre Akbaba’yı kullanacak olan Fatih hoca, Lemina’nın yokluğunda Seri ve Ömer ikilisiyle orta saha kurgusuna devam edecek. İleride Feghouli, Falcao, Onyekuru üçlüsü, geride de Mariano, Donk, Marcao ve Saracchi dörtlüsü, Galatasaray’ın ilk 11’indeki diğer yapı taşları olarak kalacak.

Metin Karabaş