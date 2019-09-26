Fatih Terim: Cevap vermeye değmez!

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Club Brugge maçı sonrası, “Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevap vereceğiz” diyen Terim, dünkü sohbette Koç’un bu sözleri için, “Ali Koç’un yaptığı açıklamalara İstanbul’a dönünce bakacağımı ve değerse cevap vereceğimi belirtmiştim. Baktım ve değmeyeceğine karar verdim. Bu yüzden bir cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi, verirdim” ifadelerini kullandı.

‘Göz göze gelemiyorsunuz’

Aldığı ceza hakkında konuşan Terim, “Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız, oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçı tribünde takip etmek beni üzüyor. Üzülmenin dışında da, takıma faydalı olacağım yerde olmamak rahatsız edici oluyor” dedi.

‘Bazen 1-0’ı korumak lazım’

Malatya’da kaybedilen 2 puana da değinen Terim, “Oyuncular haftada 3 maç oynamaya alışacaklar. Galatasaray’da oynayan futbolcuların bahanesi olmaz. Yeni Malatyaspor maçında yaptığımız rotasyonu ilerleyen maçlarda da yapacağız. Aynı oyuncularla tüm sezonu bitiremezsiniz. 1 farkı bırakmamak lazım. 1 fark önde veya gerideyseniz, galip veya mağlubuz diyemezsiniz. Rahat olmanız için 2 fark yapmamız lazım. Ancak bazen maçı 1-0’da da bitirmelisiniz. Büyük takımda oynuyorsanız, 1-0’ı korumanız gerekir” yorumunu yaptı.

‘Geçen sene enteresandı’

Cumartesi günkü Fenerbahçe derbisine hazır olduklarını da söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız” değerlendirmesini yaptı.

‘Belhanda oynamak istiyor’

Terim, Belhanda’nın sakatlığı için, “Belhanda oynamayı çok istiyor. Fakat sakatlığı çenesinde olduğu için nefes alıp vermede bile problem yaşayabilir. Kendisine özel maske yaptırdık. Maça kadar durumuna bakıp, son gün kararımızı vereceğiz” açıklamasını yaptı.

‘Yardımcılarıma güveniyorum’

Yardımcılarına da sahip çıkan Fatih hoca, “Son 2 sezonda şampiyon olurken yine aynı yardımcılarım vardı. Şampiyonluklara büyük katkı sağladılar. Sorumlulukları ve yetkileri ayrı ve işlerini çok iyi yapıyorlar. 3’ü de güvenebileceğim adamlar. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır” dedi.

'Andone doğrusunu yaptı'

Yeni Malatya deplasmanında kaleci müdahalesine rağmen yere düşmeyen ve topu kovalayan, sonrasında da penaltı kararı verilmeyen pozisyonda Andone’yi kutlayan Terim, “Doğru olanı yaptı. Golü atacağını düşünmüş. Ancak bu tür müdahaleler, oyuncu düşmese de penaltı olmalı. Örnekleri de var. Mesela en son Salah’ın pozisyonu. Oyuncu düşmedi ama penaltı verildi” dedi.

Mini yorum / Metin Karabaş

Hocanın verdiği mesajlar açık

Galatasaray’ın basına açık gerçekleştirdiği antrenmanda takımın son durumunu görme fırsatı yakaladım. İlk dikkatimi çeken detay tüm oyuncuların oldukça neşeli olmasıydı. Aynı pozitif hava teknik heyette de mevcuttu. Belhanda’nın maske ile çıktığı antrenmanda oyununcunun istekli olması oynamayı ne kadar istediğinin göstergesiydi. Fakat o maske ile oynamak hiç de kolay değil. Fatih Terim ile basın mensuplarının sohbetinde ise hocayı çok konsantre gördüm. Verdiği mesajlar çok açık ve kesindi. Fatih hoca yüksek enerjisi ve neşesi ile takımını yukarı çekmeyi başarmış. Malatya’daki puan kaybının moral bozukluğundan eser yok. Galatasaray şimdiden derbiye konsantre olmuş durumda.