Fatih Terim: Büyük yarayı kapatmamız lazım

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Maçtan önce de söylediğim gibi her şeyi uçlarda yaşıyoruz. Uzun süredir kazanamamamız oyuncularda da bir travma yarattı. Bunu normal karşılıyorum. Bir sıkıntı yaşadık o yüzden. Genel olarak gol pozsiyonları bulan bir Galatsaray vardı. Göztepe de iyi mücadele etti. Bu 3 puan bizim için iyi oldu. En azından bu kötü gidişe 'dur' deme adına. Hasretimiz bittiği için sevinçliyiz ama böyle bir şey olmamalydı.

Maddi ve manevi konularda problemlerimiz var. Sadece günümüzün değil, önümüzdeki yılların da sorunları var. Tüm Galatasaraylıların üzerinde ısrarla durması gereken sorunlar var. Gelecek planlamasının da doğru yapılması lazım. Ben geçen sene 'Böyle gitmez' dedim. Kimse 'Bu adam ne diyor' demedi. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak küçük bir yarayı pansuman etmeye yarayabilir ama esas yarayı iyileştirmek için neler yapmalıyız, bunu konuşmamız lazım.



