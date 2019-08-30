Fatih Terim: Buna hazırlıklıyız

Fatih Terim, kurayı ve rakipleri değerlendirdi: Herkes bazı gruplara yön gösteriyor ama hiçbiri kolay değil. Şampiyonlar Ligi’nin içinde olmak, kuraya hazırlanmak, herkesin içinin kıpır kıpır olması bile çok güzel bir şey. PSG bu turnuvanın favorilerinden biri. Real Madrid’i söylemiyorum bile. Brugge, Genk’le beraber Belçika futbolunun yükselen temsilcisi. Elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız. Biz buna hazırlıklıyız.