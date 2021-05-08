Fatih Terim: Bu maç için aldığımız oyuncular!

Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Birçok final oynadık. bu da bu senenin finali... Kazanamazsak tabi finali kaybetmiş oluyoruz. En büyük eksiğimiz seyircimiz. Her şeyi yapacağız. Takımıma güveniyorum. Ben bu tür maçlara alışkınım ama futbolcularımız da alışkın olmalı. Bırakmış ya da vazgeçmiş değiliz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya odaklanmış durumdayız.

Aslında bu tip maçlar için aldığımız oyuncuları tercih ettik. Onlar da umarım kendilerini gösterirler. Bir durum olduğunda da tabii ki gerekli müdahaleyi yaparım.







