Fatih Terim bu kez memnun!

Son iki senedir forvet hattında yaşanan aksaklıklardan ve alternatifsizlikten sıkıntı yaşayan Galatasaray yeni sezon öncesinde bu konuda problem yaşamıyor. Kolombiyalı süperstar Radamel Falcao kampın en istekli isimlerinin başında gelirken, takıma geri dönen Mbaye Diagne de gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.

Adem Büyük hırsıyla dikkat çekerken, yeni transfer Oğulcan Çağlayan da forma rekabetinde olacağının sinyallerini veriyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de bu performanslardan memnun olduğu gelen haberler arasında.