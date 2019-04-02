Fatih Terim: Bu kez işin şakası yok

Milli takım maçları ve seçimler nedeniyle futbola verilen ara sonra eriyor. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Galatasaray, bugün evinde Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. 20.00’de başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Teknik direktör Fatih Terim, kritik karşılaşmaya büyük önem veriyor. Son antrenmanda oyuncularıyla bir konuşma yapan tecrübeli hoca, “İki kupayı da istiyoruz. Buraya kadar geldik, artık bu işin şakası yok. Rotasyon yapmıyoruz, ideal kadromuzla sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

Ligdeki 11’i oynatacak

Fatih hocanın, ligde düzenli olarak kullandığı 11’i Malatya karşısında da sahaya sürmesi bekleniyor. İleri uçta Diagne’nin sakatlık durumuna göre karar verecek olan Terim, forvet arkasında Belhanda’yı, kanatlarda Onyekuru ve Feghouli’yi görevlendirecek. Merkezde Donk ve Ndiaye, beklerde Mariano ile Emre Taşdemir’in, savunma göbeğinde Luyindama ve Marcao’nun, kalede de Muslera’nın şans bulacağı belirtildi.

Metin Karabaş

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