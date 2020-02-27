Fatih Terim bu kez bire bir görüşüyor!

Galatasaray, Kadıköy deplasmanında tam 20 yıl aradan sonra galip gelirken, Fenerbahçe zaferinin baş mimarı olarak gösterilen teknik direktör Fatih Terim, ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Derbi öncesi tüm oyuncularına tek tek ev ödevi veren ve Fenerbahçe’nin tüm zaaflarını belirleyerek, 3-1’lik galibiyeti getiren taktik kurguyu oluşturan Fatih hoca, Gençlerbirliği sınavına da takımını aynı heyecanla hazırlıyor.

Ancak bu kez takıma ev ödevi yok, Terim Florya’daki idmanlarda oyuncularıyla bire bir görüşmelerde bulunarak onları rehavetten uzak tutmaya ve motive etmeye çalışıyor.

Oyuncular da havaya girdi

Terim’in motivasyon operasyonuyla birlikte, futbolcuların da şampiyonluk havasına girmiş olmaları, Galatasaray’da tam anlamıyla birlik beraberlik ortamı yaratmış durumda.

Sarı-Kırmızılı oyuncular, üst üste üçüncü lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için antrenmanlarda sıkı şekilde çalışırken idmanlardan sonra da ligde kalan maçları masaya yatırıp neler yapabileceklerini konuşuyorlar.



