Fatih Terim: Biz her yerde yakışanı yaparız!

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Rakibimizi ikinci maç ciddiye aldık. Bize yakışanı yaptık. Görevimizi yaptık. Ciddiye aldığımız her maç buna benzer şekilde biter esasında.

İlk yarı itibariyle 10 küsur pozisyona girildi herhalde. Anlayışımız ve ciddiyetimiz ortadaydı. feghouli ve Falcao'nun performansından memnunum. Falcao'nun fiziği de daha iyi olursa başka bir performans da görebiliriz.

"Gökhan'ı soracağım tabii ki!"

Ben Gökhan Çıra'yı sormuşum yardımcı antrenöre... Tabii ki soracağım! Bizim altyapıdan çıkmış. Geçen hafta fıtık ameliyatı olmuş. 'Çabuk dönmüşsün' diyecektim. Biz her yerde yakışanı yaparız!

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