Fatih Terim: Biz her yerde yakışanı yaparız!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 4-0 kazanılan Tuzlaspor mücadelesini ve maç sonu çıkan olayları değerlendirdi. Rakibi ciddiye aldıklarında her maçın buna benzer sonuçlarla biteceğini belirten Terim, olaylarla ilgili ise, "Ben Gökhan Çıra'yı sormuşum yardımcı antrenöre... Tabii ki soracağım! Bizim altyapıdan çıkmış. Geçen hafta fıtık ameliyatı olmuş. 'Çabuk dönmüşsün' diyecektim. Biz her yerde yakışanı yaparız!" şeklinde imalı ve sert bir açıklama yaptı.
Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:
Rakibimizi ikinci maç ciddiye aldık. Bize yakışanı yaptık. Görevimizi yaptık. Ciddiye aldığımız her maç buna benzer şekilde biter esasında.
İlk yarı itibariyle 10 küsur pozisyona girildi herhalde. Anlayışımız ve ciddiyetimiz ortadaydı. feghouli ve Falcao'nun performansından memnunum. Falcao'nun fiziği de daha iyi olursa başka bir performans da görebiliriz.
"Gökhan'ı soracağım tabii ki!"
Ben Gökhan Çıra'yı sormuşum yardımcı antrenöre... Tabii ki soracağım! Bizim altyapıdan çıkmış. Geçen hafta fıtık ameliyatı olmuş. 'Çabuk dönmüşsün' diyecektim. Biz her yerde yakışanı yaparız!
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