Fatih Terim: Biz bitti demeden bitmez

Galatasaray, Erzurumspor ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara aldı. Sarı-kırmızılı kafile dün gece İstanbul’a moraller bozuk şekilde geldi.

Ancak sarı-kırmızılı taraftarlar, puan kaybına rağmen havaalanına koşup takımlarına büyük destek verdi. Taraftarların gece yarısı yaptığı bu jest karşısında hayli duygulanan teknik direktör Fatih Terim bu sevginin karşılığını vermek zorunda olduklarını söyledi. Takım otobüsünde bir konuşma yapan Terim “İşte bu destek bizi şampiyon yapacak. Biz bitti demeden bitmez. Ortada alınacak 30 puan var. Sonuna kadar kovalayacağız ve bu vefakâr taraftara şampiyonluk hediye edeceğiz” dedi. Terim ayrıca “Kimse eve gitmiyor, sabaha kadar tesisteyiz” diyerek yardımcılarıyla Florya’ya kapandı.

Sabaha kadar mesai

Galatasaray teknik heyeti Erzurum’da oynanan mücadeleyi tekrar izleyip, maçı masaya yatırdı. Özellikle 18 içerisinde pozisyon bulmakta zorlanan takımın merkez orta saha, kanat oyuncuları ve forvet arasındaki pas bağlantıları incelemeye alındı. Galatasaray, kalan 10 haftada çok önemli müsabakalara çıkacak. Özellikle Bursaspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Rizespor ve Sivasspor deplasmanları çok dikkat çekici. Cimbom bu müsabakalarının yanı sıra evinde Beşiktaş ve Başakşehir’i de ağırlayacak. Ancak sarı-kırmızılılar, bu müsabakalardan önce Fenerbahçe derbisine kadar kayıp yaşamak istemiyor. Terim, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Bursaspor maçlarından 9 puan çıkarıp Kadıköy’e sıfır hasarla çıkmaları gerektiğini söyledi. (Türkiye Gazetesi)