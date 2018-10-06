Fatih Terim: Birini koyduk, o da 'Donk' diye kafa vurdu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor’a konuk oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda karşılaşan ve iyi oyuna rağmen rakibine 1-0 mağlup olan Galatasaray milli maç arası öncesi Antalyaspor'u Ryan Donk'un 87. dakikada attığı golle 1-0 yenerek moral bulmayı başardı. Terim'in forvetten yoksun olmasına rağmen Maicon ve Donk'u santrafor bölgesinde son 10 dakikada tercih etmesi maça damga vuran an oldu.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim Donk ile Maicon'u neden tercih ettiğini ve maçın genel durumunu yorumladı.

İşte Terim'in maç sonu açıklamaları:

"Ne söylemek isterim, Porto'dan sonra 72 saat geçmeden hem seyahat, hem mağlubiyet, hem yorgunluk... Buna rağmen oyunun tek hakimi Galatasaray! Kalemizde pozisyon da hatırlamıyorum, varsa bile o kadar olacak."

"Yine deplasmanda 'Kazanamıyoruz' diye düşünen bir oyuncu topluluğu, haklılar. Ancak oyuncularımı kutluyorum. Kritik 3 puandı, Porto'dan taraflı tarafsız beğeniyle döndük. Bu dönüşte galibiyet hediye etmemiz lazımdı."

"Antalyaspor bizi yense lider olacaktı ama sahada böyle bir görüntü yoktu. Birini koyduk, o da 'Donk' diye kafa vurdu."

"Gole kadar 30 orta yapmışız. Buna bir formül bulmamız gerektiğini düşündük. Maicon'u bir maçta daha koymuştuk. Donk'u da ileri attık, o da ortaya 'Donk' diye kafa vurdu. Yavaş yavaş takım oluyoruz, bu sene inşallah daha da iyi şeyler yapacağız."

"Cüneyt hoca hepimizin koruması gereken, hepimizin övünmesi gereken bir durumu var. Onu da hem Avrupa'da, hem de dünyada koruyalım. Hepimiz hata yapıyoruz. Şu anda diyecek bir şey yok. İyi bir hakemdir, vardı, yoktu geçelim bunları. Galatasaray zaten sahaya yayılışında, oyun alanına yayılışında ne yapmak istediği çok net. Bu anlayış içinde her teknik adamın bir tavrı, bir tarzı vardır. Şapkadan tavşan çıkarmak, son zamanlarda hayvan kalmadı şapkadan çıkaracak. Bazen böyle oluyor. Oyunu kazanmak için, oyunu riske etmekten çekinmedim. Soyunma odasına döndüğümde, kazanamadan döndüğümde kafamdakileri yapamadıysam çok mutlu olamıyorum."