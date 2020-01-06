Fatih Terim: Ben o cümleyi kullanmazdım

Galatasaray’da dün basına açık idman öncesinde teknik direktör Fatih Terim, açıklamalarıyla gündeme damgasını vurdu.

Terim, Mustafa Cengiz’in, “Arda Turan gündemimizde yok. Hocamız da bizimle aynı düşüncede. Biz geçmişe değil, geleceğe bakıyoruz” sözlerine, “Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray’a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım. Açıkçası Antalya maçından sonra açık yüreklilikle duygularımı samimi olarak ifade ettim. Orada da özenle seçtim. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben ile Arda’nın kişiliklerinin ayrı, futbolcu kimliklerinin ayrı olduğunu ifade ettim. Arda bir kere bile ’Ben Galatasaray’a geleyim’ gibi bir dilekte bulunmadı. Ben de kimseye ne alın ne de almayın demedim. Zaman her şeyin ilacıdır” diye cevap verdi.

‘Aleyhine bu işler’

Deneyimli hoca konuşmasının devamında, “Üzgünüm, bu haberlerin bir kısmı içeriden çıkıyor. Açıkçası araştırıyorum, bulursam da neler olacağını biliyorsunuz. Galatasaray aleyhine bu işler. Onyekuru’nun 70 numara giyeceğini şimdi öğrendim ama benden önce öğrenenler oldu. Galatasaray’a zarar veriyor mu vermiyor mu buna bakarım. Bize bakan muhabir bilmeyecek, başkaları bilecek. Nasıl olacak bu iş? Alanları tebrik ederim, bu bir meziyettir ama Galatasaray’a zarar verirse burada devreye girerim” ifadelerini kullandı.

‘İkinci yarılar farklı oldu’

“10 numara istiyorum” şeklinde bir ifade kullanmadığını belirten Terim, “Bu sene cezamız devam ediyor. Geldiğimizden beri veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. Şartlar bizim önümüzde bir şey çıkarırsa ona göre devam ederiz. Galatasaray hep ikinci yarıda farklı oldu. Bir defa beraber çalışma imkanımız var. Şimdi haftada 3 maç da oynamayacağız. Daha diri bir görüntümüz olacak. Antalya maçında nasıl oynamamız gerektiğinden örnekler gördük” dedi.

’Takibimizde olan bir oyuncuydu’

Fatih Terim, RB Leipzig’den kiralık olarak kadroya katılacak Marcelo Saracchi ile ilgili, “Saracchi bizim takibimizde olan genç ve yetenekli bir oyuncuydu. Biz de o düşünceyle aldık. Yarın (bugün) burada olacak diye tahmin ediyorum. Bugünü ve yarını planlamaya devam ediyoruz” yorumunu yaptı.

Terim’den inciler…

“Onyekuru yabancımız değil. Sezon başı istemiştik, olmadı. Şimdi oldu. Şampiyonluğumuzda önemli katkısı olan, inandığımız ve istediğimiz bir oyuncuydu. Bizimle beraber şimdi başladı. Atakta çeşitlilik adına Onyekuru bizim için önemli bir oyuncu.”

“Mbaye Diagne mevzusundan hareketle biz kadro açıklandıktan sonra onun C.Brugge’da kadroda olmadığını öğrendik. Yabancı sayımız ve bulunduğumuz konum böyle bir şeyi gerektirmiyor. 2 Şubat son liste tarihimiz. Eğer böyle bir şey olursa, ben paylaşacağımızı söyledim.”

“Nzonzi’nin mevcut durumu devam ediyor. Ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi. Öyle bir şey de şu an yok. 2 Şubat’a kadar her şey olabilir. Hizmetlerinden dolayı teşekkür edip yollarını ayıracağımız arkadaşlar bundan sonra da olacak.”