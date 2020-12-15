Fatih Terim: Bazen sonuç odaklı oynamak önemlidir

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Darıca Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, "Bazı genç oyuncularımız ve uzun zamandır sıkıntılı olan oyuncularımızdan bir 11 yaptık. Formayı verdiğimiz oyuncu vermemeli ancak hoş görmemiz gereken bir durumdayız. Kimi koronavirüs geçirdi, kimi sakatlıktan döndü. İstek ve arzudan memnunum"

"Bazen sonuç odaklı oynamak önemlidir. Her ne kadar iyi oyuna sonuç kadar önem versek de Türkiye Kupası'nda bazen sonuç odaklı olmak lazım. Bunun herkes için iyi bir şans olduğunu bilmek lazım. Bugün toleransla bakılacak bir gün"

"Beraber oynama alışkanlığını yakalıyoruz. Bu atmosferi devam ettirmek en önemli düşüncemiz. Mümkünse kayıpsız gitmek istiyoruz. Takım olma, beraber olma ve beraber oynama adına iyi ilerlerdik. Bu iyi oyunu oyuncular benimsedi. Bazı şeyler otomatik hale gelecek"

"Tüm takımı ve tüm oyuncularımı hazır tutmak istiyorum. Sezon başından beri Emin Bayram dahil herkes oynamış oldu. Her oyuncumu kazanmak arkadaşlarımla beraber ilk hedefimiz. Belki burada taraftarımız yok ama hepsi kalbimizde" ifadelerini kullandı