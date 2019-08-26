Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 1-1 biten Atiker Konyaspor mücadelesini değerlendirdi.

Terim, kırmızı kart gören Seri'yi ve geçen hafta takımını 10 kişi bırakan Marcao'yu eleştiren Terim Falcao konusuna da değindi.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Özellikle ikinci yarıda golü attığımız zamana kadar çok da iyi oynadık. Hatta Seri'nin atıldığı döneme kadar...

Son 15 dakikasında, o ana kadar oyunu hep forse etmişken 10 kişi kalmak hadikap oldu. Son 2 senenin şampiyonu olarak böyle başlamamamız lazımdı.

"Seri ve Marcao'ya yakışmadı"

Seri'nin de Marcao'nun da profesyonelliklerine yakışmadı bu kartlar. Hakemler güzel maç yönettiler. VAR'a bakması da doğruydu. Tebrik ediyorum onları da.

Hem oyun hem de netice olarak artık keyif vermeye başlamamız gerekiyor.

"UEFA kısıtlamaları var"

Konu hep Falcao ama ben başka şeyler söylemek istiyor. Başkan ve yönetim kurulumuzun elinden gelen her şeyi yaptıklarını görüyorum. Bazen olmuyor. Olmamasının da sebepleri var. UEFA kısıtlamaları var. Canımız yanıyor ama canımızı da acıtıyorlar.

"'Hoca Falcao'yu istemiyor mu?' deniyor. Onu istemeyecek hoca var mı?"

Ekonomik durum nedir? Dengeler ne olacak? Bütün kulüplerimiz bankaların önünde... Ekonomik olarak kimse iyiye gitmiyor. Bu işin de böyle gitmeyeceğini söylüyorum. Çok dikkatli olmamaız lazım. Ben böyle dediğim zaman 'Hoca Falcao'yu istemiyor mu?' deniyor. Onu istemeyecek hoca var mı? Ama biz Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayız. Herkes borç harç içinde... İnşallah hayırlısıyla olur.

Bana 'Falcao...' denildiği zaman ben 'Bir stoper daha var mı?' diyorum. Ben gerçekleri söylerim.

Yine de Galatasaray bunlara rağmen buradan puanlarla çıkmak zorundaydı. bunun telafisi var ancak Avrupa'da fark açılıyor. Başımızdaki UEFA kılıcı diğer kulüplerle bizi eşit şartlarda oynatmıyor.

"Açıklanmaması gereken şeyleri de açıklıyorlar!"

Başkanımızın, yönetimizin beyanatı da şeffaflık yönünde. Hatta bazen fazla şeffaf oluyorlar, açıklanmaması gereken şeyleri de açıklıyorlar.

FFP'de 2.5 veya üstü açığımız var. Evet, bunu halletmek zorundayız, yoksa da elimizden oyuncu çıkarmalıyız.