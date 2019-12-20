Fatih Terim: Aynı ruhu istiyorum

Ziraat Türkiye Kupası’nda haftayı 4-0’lık Tuzlaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray’da, maç sonu çıkan olaylar camiayı kenetlerken, teknik patron Fatih Terim bunu bir kırılma anı olarak görüyor. Son antrenmanda oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı, “Emeğinizden ve isteğinizden dolayı hepinizi kutluyor ve teşekkür ediyorum. Rakibin 2. ligde olması mühim değil. Burada önemli olan sizin düşünceniz, konsantrasyon ve motivasyonunuz. Siz aynı mücadeleyi, aynı ruhu ortaya koyarsanız, her maçı kazanırsınız. Sizden yine bu anlayışla yola devam etmenizi istiyorum” diye konuştu.

Kazanan takımı bozmayacak

Bu arada Terim’in, Ankaragücü karşısında son dakikalarda yenen 2 gole rağmen hem o mücadelede hem de Tuzlaspor karşısında sahaya sürdüğü 11’de çok fazla değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli hoca, sakatlığı düzelen isimlerden başta Babel olmak üzere Marcao ve Lemina’yı 11’e dahil etmeyi planlıyor. Ancak son karar maç saatine doğru verilecek.

Haberin fotoğrafları için tıklayın İşte Tuzlaspor - Galatasaray maçının TFF raporu!