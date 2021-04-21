Fatih Terim: Aynı oyun yeter

Tecrübeli teknik adam, şampiyonluk iddiasını sürdürme yolunda Trabzonspor maçını en kritik virajlardan biri olarak görüyor. Hafta boyunca takımını taktik olarak bu mücadeleye hazırlamaya çalışan Fatih Terim, dünkü son çalışmada öğrencilerine bir konuşma yaptı. Göztepe maçını hatırlatan başarılı çalıştırıcı, “O karşılaşmanın büyük bölümünde ortaya koyduğumuz futbol çok iyiydi. Bunun meyvesini de aldık. Trabzonspor karşısında da kendi oyunumuzu oynayıp, 90 dakika boyunca aynı motivasyonla mücadele edersek, galibiyete uzanırız” diye konuştu.

‘İddiamızı gösterelim’

Terim, “Trabzonspor gibi güçlü bir takımı yenersek, şampiyonluk konusundaki iddiamızı da herkese gösteririz. Bu galibiyet biza sadece 3 puan değil, büyük moral ve güven de kazandırır” ifadelerini kullandı.

Metin Karabaş



