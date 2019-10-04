Fatih Terim: Aynı mücadeleyi istiyorum

Gençlerbirliği deplasmanı hazırlıklarına başlayan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in oyuncularıyla yaptığı konuşmada, “PSG maçındaki mücadeleyi sezonun geri kalanında da istiyorum” dediği öğrenildi.

04 Ekim 2019, Cuma 06:01
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Fatih Terim: Aynı mücadeleyi istiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG’ye tek golle kaybedilen Şampiyonlar Ligi maçını bir kırılma noktası olarak görüyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, Gençlerbirliği deplasmanı öncesi yapılan ilk antrenmanda öğrencileriyle bir konuşma gerçekleştirdi.

PSG maçında ortaya konan mücadeleden çok memnun olduğunu dile getiren Terim’in, “Hepinizle tek tek gurur duydum. Haftalar ilerledikçe neler yapacağınızı şimdiden gösterdiniz. Aynı mücadeleyi ve isteği sizden sezonun geri kalanında da bekliyorum” ifadelerini kullandığı bildirildi.

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