Fatih Terim - Aykut Kocaman rekabetinde son durum!

Süper Lig'in 23. haftası Galatasaray - Başakşehir maçına sahne olacak. Geçtiğimiz haftada Gaziantep'i deplasmanda 2-1 yenerek zirve yarışını sürdüren Aslan, yeni transferi Onyekuru'nun golleriyle 3 puanını hanesine yazdırdı.

Sezonun ilk yarısında kötü bir performans sergileyen Başakşehir ise Trabzonspor ile oynadıkları Süper Kupa maçı sonrasında Okan Buruk'la yollarını ayırmış, ligin 22. haftasında sahasında oynadıkları Hatayspor maçından da sahasından 5-1 gibi bir skorla mağlup ayrılmıştı.

Teknik direktörlük için Aykut Kocaman'la 2,5 yıllık sözleşme imzalayan turuncu lacivertliler, tecrübeli teknik adamla ilk sınavına Galatasaray karşısında deplasmanda çıkacak.

Bu karşılaşma öncesinde ise Fatih Terim ile Aykut Kocaman arasındaki rekabetin rakamları dikkat çekti. İki tecrübeli teknik adam daha önce Süper Lig ve Süper Kupa olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmanın 6'sını Fatih Terim kazanırken, 3'ünde Aykut Kocaman galip geldi. 7 maç ise eşitlikle sonuçlandı.

Aykut Kocaman, 2018-2019 sezonunda Konyaspor ile yeniden anlaştığında ilk maçına Galatasaray'a karşı deplasmanda çıkmış ve takımı sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Yarın oynanacak maçta Fatih Terim takımıyla galip gelerek Aykut Kocaman ile olan farkı açacak mı; yoksa Aykut Kocaman, Başakşehir ile çıktığı ilk maçta galip gelerek tecrübeli teknik adamın Terim'e karşı olan farkı kapatacak mı, hep birlikte göreceğiz.

Terim & Kocaman karşılaşmaları

O G B M A Y

Süper Lig 15 5 7 3 20 15

Süper Kupa 1 1 - - 3 2

Toplam 16 6 7 3 23 17

Tarih Fatih Terim Aykut Kocaman Sonuç

26-01-2020 Galatasaray Konyaspor 3-0 (d)

25-08-2019 Galatasaray Konyaspor 1-1

29-04-2019 Galatasaray Konyaspor 0-0 (d)

23-11-2018 Galatasaray Konyaspor 1-1

17-03-2018 Galatasaray Fenerbahçe 0-0 (d)

12-05-2013 Galatasaray Fenerbahçe 1-2 (d)

16-12-2012 Galatasaray Fenerbahçe 2-1

12-08-2012 Galatasaray Fenerbahçe 3-2 (Süper Kupa)

12-05-2012 Galatasaray Fenerbahçe 0-0 (d)

22-04-2012 Galatasaray Fenerbahçe 1-2

17-03-2012 Galatasaray Fenerbahçe 2-2 (d)

07-12-2011 Galatasaray Fenerbahçe 3-1

06-12-2003 Galatasaray İstanbulspor 1-3 (d)

15-03-2003 Galatasaray İstanbulspor 2-1 (d)

27-09-2002 Galatasaray İstanbulspor 2-0

21-05-2000 Galatasaray İstanbulspor 1-1

(Not: Skorlar, Fatih Terim'in takımlarının attığı-yediği goller olarak düzenlenmiştir.)

Aslıhan Çil - Onur Erdem Bayramiç