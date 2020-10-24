Fatih Terim: Artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde:

Zaman zaman peki iyi değildik ama oyunun genelinden memnunum. Maçı daha evvel koparabilirdik. 10 kişi de kaldık yine ama o dakikadan sonra rakibe de şut şansı vermedik. Küçük bir moral bulduk bu 3 puanla... Umarım bu galibiyet iyi gidişatın başlangıcı olur.

Geçen hafta Etebo'nun sarı kartları sarı olabilir ama bugün arkadaşlarımın bana söyledikleri şey pek de çift sarı kartlık şeylerin olmadığı... Biz bazen 10'a 11 idman yapıyoruz ama daha çok yapmamız lazım galiba. Hakemler, kurul herhalde 'Bu adam hayatında hiç atılmamış, biz bunu bi' atalım da rekor Türkiye'de olsun. İlk atıldığı ülke Türkiye olsun' dediler. Söylenecek pek fazla bir şey yok. Saçma sapan bir kart.





TERİM'İN GENEL BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI

“Her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım”

Galatasaray taraftarına söz verdiğini ifade eden Terim, “Kaybettiğinizde suçlu tektir, kazandığınızda kazanan herkestir. Çeşitli defalar Galatasaray’dan ve Galatasaray taraftarından kopartıldım. Sonradan haklılığımız çıkmasına rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı. Galatasaray için devamlılık çok daha başka başarılar getirilebilirdi. O yüzden bu sefer gelirken Galatasaray taraftarına söz verdim. Normal olarak herkes benim karakterimi ne olduğunu bilir. Ben 50 senedir bu camianın içerisindeyim. Her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım. Bu sefer gelirken onlara söz verdim, sözü mü tutmaya çalışıyorum. Herkes benden, bu durumda benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen, nasıl bir tepki göstereceğimi bilmelerine rağmen benim için asıl olan Galatasaray ve taraftar olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içeride ve ya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyorum. Sanılmasın ki farkında değilim, her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım” açıklamalarında bulundu.