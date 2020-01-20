Fatih Terim Arda Turan konusunda net konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrası önemli açıklamalar yaptı. Özellikle Arda Turan konusunda net mesajlar veren İmparator, Antalyaspor karşılaşmasının ardından olduğu gibi yine Arda’ya açık kapı bıraktı. Başkan Mustafa Cengiz’in önceki gün, “2 Ocak’ta 6 kişi 4 saat toplantı yaptık. A’sı gündeme gelmediği” dediği Arda için, “Bir şans daha verilmeli” yorumunu yapan Terim şunları söyledi:

‘Benim Arda için fikrim net’

“Arda için fikirlerim net. Yönetimle karşı karşıya gelmek gibi bir durum ise söz konusu dahi değil. Ben daha önce çok net bir tanımlama yaptım. Bahsettiğimiz kişi, bu camianın yatırım yapıp, emek verdiği kişi. Buradan ayrılırken de önemli katkı sağlamış. Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, bize sahip çıkan ailelerimizdir. Galatasaray’ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, Arda’ya ikinci şansın verilmesi ve bir şans kapısı açılmasından yanayım.”

‘Camianın da talebi olmalı’

“Gerekirse futbolu burada bırakmasının, yetiştiği aile tarafından sağlanabileceğini söyledim. Hatalarının bedelini ödemiş, hatta ödemeye devam eden bir Arda var. Ben de duyuyorum listede vardı, yoktu diye... Hangi listeyse! Bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı esasında söyledim. Biz Galatasaray camiası olarak, benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarın ve camiamızın da talebi olmalı.”

Şampiyonluk yarışı?

‘İnşallah yine yapacağız’

“Hepimizin hayal ettiği bir oyun var. Buna ulaşmak için çabalıyoruz. Bugün kontrol bizdeydi, 20’ye yakın şut var. Daha eksiğimiz var mı, var. Biz bu değiliz, daha iyi olmalıyız. Artık her maç final. Geçen sezondan daha fazla takım şampiyonluk potasında. Sivasspor başta olmak üzere Anadolu takımlarının hakkını vermek lazım. Zevkli bir lig olacak. Biz malesef ikinci yarılara 7-8 puan önde giremiyoruz! Keşke girsek. İnşallah yine yaparız, yine başarırız”

Transfer çalışmaları?

‘Stoper için uğraşıyoruz’

“Verdiğimiz listenin birebir alınmasını beklemek zor olur, cezamız var. Ozan’ın mesela sezon sonuna kadar kalmasını istiyordum, yönetim verdi. Bunlar olur. Alınanlar içinde sıkıntı varsa, muhatabı benimdir. İstedim alınmadı gibi bir şeyi kimseye söylemem. Beraber bu yola çıktık. Hem en iyisi, hem en ucuzu, yok böyle bir dünya. Bazen istedikleriniz olmuyor. Stoper alabilirdik, kendisi (Murillo) vazgeçti. Ona uğraşıyoruz. Genç ve tecrübeli oyuncular alabilirsek alacağız. Bir yandan da kadroyu boşaltmak lazım”

Vedat Muriç’in kartı?

‘Bizde böyle şey olmaz’

Sarı kart görüp ligde cezalı duruma düşen Marcao’dan ikinci sarı kartı görmesini isteyip istemediği sorulan Terim, “Bizde böyle bir şey konuşulabilir mi? Bizim aklımıza hiç böyle şeyler gelmez. Hiçbir zaman oyuncuma bunu söylemedim, düşünmedim de! Yanlış yapan cezasını çeker, o da yanlış yaptı cezasını çeker. Doğrusu neyse oraya gider. Başkaları bizi ilgilendirmez!” dedi.