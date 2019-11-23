Fatih Terim ara transfer dönemini işaret etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0’lık Başakşehir yenilgisi sonrası önemli açıklamalar yaptı. Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli hoca, “İlk yarıda Crivelli’nin vurdugu, Okan’ın kurtardığı pozisyon var. İkinci yarıda da kaleyi tutan bir top var, o da gol oldu. Gole kadar takımımızın iyi oynadığını düşünüyorum. Gol bulamayınca, o heyecanı, o rahatlığı yaşayamıyorsun. İtici bir güç olarak futbolda gol çok önemlidir. Golü bulmak çok önemli bir şey. Ama golden vazgeçtik, çıkarken kaptırdığımız top, çok da müsait pozisyonda belki de sahanın en iyisi Lemina’nın yaptığı şey, bize pahalıya mâl oldu. Daha evvel golü bulabilir miydik? Evet, daha farklı olabilirdi ama kaybettik” dedi.

‘Brugge maçında çok daha eksiğiz’

Takımdaki sakat oyuncuların çokluğu ve sıradaki Brugge maçı hakkında da konuşan Fatih hoca, “Beklenmedik sakatlıklar bizi başka şeylere mecbur ediyor. Listeye yazdıklarımız var, yazmadıklarımız var. Şampiyonlar Ligi için de sıkışık durumdayız. Bir de Nzonzi’nin sarı kart cezası var, bildiğim kadarıyla çok daha eksiğiz Brugge maçında. Ama şartlar ne olursa olsun, gemiyi Ocak’a en iyi şekilde yanaştıracağız” ifadelerini kullandı.

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