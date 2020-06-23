Fatih Terim Antep faturasını onlara kesti!

Aslan’da beklenen fatura kesiliyor... Gaziantep beraberliği nedeniyle hakem Alper Ulusoy’un kararlarına tepkili olan Sarı- Kırmızılılar’da, futbolcular da Fatih Terim’in öfkesinden nasibini aldı. Tecrübeli teknik adam, bir süredir Arap kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Younes Belhanda’nın biletini kesti. Faslı yıldızın sezon biter bitmez gönderilmesini isteyen Terim, kendisine verilen şansı kullanamayan Jimmy Durmaz’ı da gözden çıkardı. Deneyimli futbolcunun kontratı, lig bitimiyle birlikte karşılıklı olarak feshedilecek. Uzatmalarda penaltıyı yaptıran Jesse Sekidika da ya başka bir takıma kiralanacak ya da satılacak.

Liste tekrar güncelleniyor

Leipzig’den 1.5 sezonluğuna kiralanan ve önümüzdeki yıl da Galatasaray forması giyecek olan Marcelo Saracchi de kredisini tüketmek üzere. Uruguaylı sol bek, kalan haftalarda kendini toparlayamazsa, kiralık sözleşmesinin feshi gündeme gelebilir. Terim’in, defansın soluna yeni bir takviye için liste hazırlığına giriştiği de gelen haberler arasında. Fatih hoca ayrıca gönderilmesini istediği diğer oyuncuların listesini de gözden geçirerek transferdeki yol haritasını bir kez daha güncelleyecek.











