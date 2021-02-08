Fatih Terim: Ahmet Keskinkılıç, hayatını Galatasaray’a adadı

Galatasaray’da bugün hayatını kaybeden, sarı-kırmızılı ekibin tarihinde önemli izler bırakan, birçok oyuncunun keşfedilmesinde önemli rol oynayan teknik adam Ahmet Keskinkılıç için anma töreni düzenlendi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen törene; 2’nci Başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet, takım kaptanı Arda Turan, akademi oyuncuları ve tesis çalışanları katıldı.

Çok üzüntülü olduğunu belirten Galatasaray Kulübü 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Ahmet Keskinkılıç hocamla altyapı başkanlığım döneminden başlayan dostluğumuz var. Onun nasıl Galatasaray aşkıyla çalıştığını bilirim. Rahmetli Salih hocamla beraber sabahın erken saatlerinde Alibeyköy’e, Esenler’e, Kağıthane’ye gidip genç futbolcu kardeşlerimizi izlerdik. Mekanı cennet olsun. Galatasaray’a çok büyük hizmetleri var. Çok iyi bir Galatasaraylıydı. Çok değerli bir hocamızı kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Geriye kalanlara Allah sabırlar ihsan eylesin. Çok üzgün ve üzüntülüyüm. Gerçekten çok iyi bir insanı kaybettik” ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM: HAYATINI GALATASARAY’A ADADI HATTA GALATASARAY İLE EVLENDİ DESEK YERİDİR

Hayatını kaybeden Ahmet Keskinkılıç’ın hayatını sarı-kırmızılı kulübe adadığını belirten Fatih Terim, “Ahmet Hoca bizim çok uzun yıllar beraber olduğumuz, Galatasaray’a çok büyük hizmetler etmiş, altyapı konusunda oyuncu bulma, oyuncu seçme ve oyuncu eğitimi konusunda büyük hizmetleri olan bir futbol adamı. Bizim dostumuz, arkadaşımız, iyi de bir Galatasaraylı. Allah rahmet eylesin. En son onun adına bir turnuva da yaptık, çok da mutlu olmuştu. Çok uzun zamandır hastaydı ama görevinin de başındaydı açıkçası. Önemli bir değeri kaybettik. Hayatını Galatasaray’a adadı hatta Galatasaray ile evlendi desek yeridir. Nur içinde yatsın. Allah mekanını cennet etsin. Altyapıda ismi her zaman en güzel şekilde anılacaktır. Çok üzgünüz çok önemli bir Galatasaraylıyı kaybettiğimiz için” diye konuştu.

ARDA TURAN: BURADA ONU EN İYİ ŞEKİLDE YAŞATACAĞIZ

Ahmet Keskinkılıç’ın adını Florya’da en iyi şekilde yaşatacaklarını ifade eden kaptan Arda Turan ise “Ahmet Hoca çok değerli bir büyüğümüz, değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Bizlerde, Galatasaray’da oynamış, buralardan geçmiş çocuklar ve insanlar için çok büyük bir emeği var. Adanmış hayatlar diyoruz ya Ahmet Hoca da adanmış bir hayat… Beni de küçüklüğümde seçenlerde biri oydu. İlk seçmelerde hemen erkenden oyundan çıkartmıştı çok korkmuştum seçilmedim diye. Meğerse seçildim diye oyundan çıkartmış. Çok önemli bir Galatasaraylıydı. Hocamızın da dediği gibi her zaman kalbimizde, yüreğimizde, ruhumuzda, burada onu en iyi şekilde yaşatacağız. Böyle Galatasaraylılar az bulunuyor. Çok değerli, çok kıymetliydi. Bütün ömrünü burada çocuklarla geçirdi. Allah rahmet eylesin. İnşallah mekânı cennet olur. Onu çok özleyeceğiz” şeklinde konuştu.