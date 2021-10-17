Fatih Terim açıkladı! Boey Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor 'u 1-0 yenen Galatasaray 'da Fatih Terim, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamaları şöyle;

Bayağı pozisyon bulduk

Yaptığımız küçük bir değişiklik, ilk yarıda bizi çok pozitif oynattı. İlk devre bence olağanüstü bir oyun oldu bizim adımıza. Bayağı pozisyon bulduk, bunların herhangi birini gole çevirmemiz gerekirdi. Bunlardan birini gole çevirseydik başka bir oyun oynanacaktı.

Oyun ilk yarıda kopmalıydı

İlk yarı neticeyi farklı olarak almalıydık. İkinci yarı, herhalde bir koruma içgüdüsüne dönüştü. Bazı oyuncularımızı değiştirdikten sonra oyun bize geçer gibi oldu ama esasında top Konyaspor'daydı. Oyun ilk yarıda kopmalıydı. İkinci yarıda bu tip bir oyuna maruz kalmazdık bu olsaydı. Şimdi Rusya'ya moralli gideceğiz.

Boey'i Rusya'ya götüreceğiz

Galatasaray seyircisine daha fazla iyi oyun, daha fazla gol seyrettirmek isterdik ama bunları da yaparız yakın bir gelecekte. Boey'i Rusya'ya götüreceğiz ama oynayıp oynamayacağına bakacağız. Marsilya'daki gibi bir daha bir sıkıntı yaşarsak daha kötü olur diye bir düşünceleri var. Oynayabilecek durumu olursa oynatmak istiyoruz. Taylan'ı sarı karta ramak kaldığı için çıkardım. O da bizim için handikap oldu, iyi oynuyordu çünkü. Boey'in en kötü ihtimalle Beşiktaş maçında oynayabileceğini düşünüyorum.