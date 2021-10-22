Fatih Terim: Acele etmeden aklımızdakileri uyguladık

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Galatasaray 'da Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamaları şöyle;

Aklımızdakileri uyguladık

Acelemiz yoktu. Bu sloganla bütün çalışmalarımızı yaptık çünkü mağlup olmamak önemliydi, galip gelmek çok daha iyiydi. Berabere bitse de avantajlı olacaktık, o yüzden acele etmeden aklımızdakileri uyguladık.

Bu gecenin golü olur

Güzel bir gol attık, tam da istediğimiz gibi. Bu gecenin golü olur bence. Tecrübeli veya genç ayrımı yapmaksızın bütün oyuncularım iyi bir takım olmada ısrarcılar. Tecrübelileri çıkarıyoruz gençleri alıyoruz, onlar gereğini yapıyorlar. Her geçen gün de onların tecrübelenmesi bizim için çok değerli. Rakiplerimizin berabere kaldığı gecede bizim 7 puana ulaşmamız... Şimdi Lokomotiv'le İstanbul'da oynayacağız. Kolay değil ama iyi gidiyoruz, farklı gidiyoruz. Bundan da son derece memnunum.

İyi savunduk

Tüm maçlarda çok az pozisyon verdik. Bu, bizim için önemli. Genç bir kadromuz var, bu genç kadronun hata yapması, yanlış oynaması, zaman zaman ürkmeleri çok doğal ama bence dev adımlarla ilerliyorlar. Bu beni çok sevindiriyor. Benim üstünde durduğum net ve güçlü set oyununu çok basit top kayıplarıyla oynayamadık ama iyi savunduk, bu çok önemli. Daha fazla pas, daha fazla oyun kontrolü ve hakimiyet...

Bazı oyuncularımız heyecanlı

Oyun planımız buydu. İlk yarının en önemli noktası, pozisyon vermememiz. İkinci yarı oyun değişti, değişikliklerden sonra daha da enteresan bir hal aldı. Bazı oyuncularımız heyecanlı, telaşlı, uzun zamandır oynamıyorlar, yeni oynuyorlar... Tecrübesiyle, genciyle, iyi bir takım olma yolundayız.

Şampiyonlar Ligi grubu burası

Bu kadar az pozisyon vererek bu grupta 7 puanla lider olmak kolay değil. Şampiyonlar Ligi grubu burası. Taraftarımızla birlikte ufak ufak ayak seslerimizi duyurabilir miyiz... Biz bu platformlara alışkınız. Bildiğim kadarıyla Avrupa Ligi'nde gol yemeyen iki takım var, biri biziz. Galatasaraylılar bunlara layık. Bakalım nereye gideceğiz, gruptan lider çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Allah'a şükür yüzümüzün akıyla dönüyoruz. İnşallah daha iyi olacağız. Bu planımız, bu projemiz... İnşallah bu stratejiyle daha güzel günlere gideceğiz.