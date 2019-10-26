Süper Lig’de sonucu merakla beklenen dev derbi, aynı zamanda iki önemli teknik adamın da rekabetine sahne olacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi.

Terim ile Avcı, yarın oynanacak karşılaşma ile birlikte 5. kez rakip olacak. Söz konusu maçlarda Fatih Terim’in Abdullah Avcı’ya karşı 2-1 üstünlüğü bulunuyor. 1 mücadele de berabere bitti.

Derbilerde üstün taraf

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in Beşiktaş derbilerindeki galibiyet sayılarında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Cim Bom, Fatih Terim yönetiminde daha önce Siyah-Beyazlılar ile Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası’nda toplam 30 kez karşılaştı.

Terim’in öğrencileri 12 defa sahadan galip ayrılırken, 6 kez ise rakibine mağlup oldu. 12 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Fatih hoca bu istatistiğini yarınki derbide daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Son dönemde tek yenilgi

Fatih Terim, Galatasaray’ın teknik direktörü olarak çıktığı son dönemindeki derbilerde 1 kez kaybetti. 2 Aralık 2018’de Vodafone Park’ta Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Terim, diğer 6 maçta Fenerbahçe ile 4 kez berabere kaldı, Kartal’ı Türk Telekom’da 2 kez yendi.

Aslıhan Çil