Fatih Terim: 8’de 8 yapmak zorundayız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularından kupadaki maçı unutup Malatya ligde bugün yapacakları maça çok iyi konsantre olmalarını istedi.

Deneyimli hocanın, “Şampiyon olmak istiyorsak 8’de 8 yapmak zorundayız. Malatya maçını bu 8 finalden sadece ilki. Üstelik kazanarak Fenerbahçe ile deplasmanına oynayacağımız maça da moralli çıkacağız. Bu nedenle öncelikle Malatya’yı geçmeliyiz. Karşımızda takım halinde iyi savunma yapan bir rakip var. Bu kez golü erken bulursak maç bizim için daha kolay hale gelir” diye konuştuğu öğrenildi.

Karşılaşmanın son taktik çalışmasını dün akşam yapan Galatasaraylı futbolcular, idmanın ardından kampa girdi.

(Milliyet)