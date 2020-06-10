Fatih Terim: 8 haftanın hepsi final!

Galatasaray 1 günlük iznin ardından dünü çift idmanla geçirirken, sabah çalışması öncesi teknik patron Fatih Terim, öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Hem pazar günkü Çaykur Rizespor deplasmanına yönelik hem de kalan haftalarla ilgili düşüncelerini dile getiren deneyimli çalıştırıcının, “Artık önümüzde fazla bir zaman kalmadı. Lig bizim için yeni başlıyor diyebiliriz. Önümüzde 8 haftamız var, her maçımız ayrı bir final olacak. Bundan sonrası hesap kitap yapma zamanı değil. Kalan maçlarımızın hepsini kazanıp, son iki senedir olduğu gibi inşallah bir kez daha istediğimizi, hedeflediğimizi alalım” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Taktik provalar başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada yaşanan fiziksel form kaybını en aza indirmek için Florya’da yoğun bir tempoda çalışan Galatasaray, önümüzdeki günlerde vites düşürecek. Fatih hoca, Rizespor sınavına doğru taktik provalara ağırlık vermeyi düşünüyor. İlk 11 konusundaki son kararını henüz vermeyen Terim, idmanlardaki oyuncu performansına göre bir tercihte bulunacak.

Rakip analizi yaptılar

Terim ve kurmayları takıma izin verdikleri pazartesi gününü ise rakip analizine ayırdılar. Çaykur Rizespor’un aradan önceki son maçlarını detaylı şekilde izleyen Sarı-Kırmızılılar, rakibin artı ve eksi yönlerini bugünden itibaren oyunculara aktararak oyun planını belirleyecek.