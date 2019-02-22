Fatih Terim 3 transfer istiyor

Şimdiden önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Galatasaray’da Fatih Terim, yönetimden sağ bek, ön libero ve kanat pozisyonları için 3 oyuncu istedi. Oyuncu izleme ekibi de bu doğrultuda araştırmalarına başladı.

22 Şubat 2019, Cuma 06:20
- A +
Fatih Terim 3 transfer istiyor

Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim, sezon sonunda birçok ismin sözleşmesinin sona erecek olması, bazı oyuncuların ise kontratlarının son seneye girecek olması sebebiyle transferde hızlı davranmak istiyor. Bu yüzden önümüzdeki sezon için şimdiden oyuncu arayışlarına başlanmasını isteyen Terim, hem yönetimle hem de oyuncu izleme ekibiyle temasa geçti. Terim’in talimatları doğrultusunda Sarı-Kırmızılılar’ın ilk hedefi, sağ bek, ön libero ve kanat pozisyonlarına en az 3 takviye yapmak.

Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru ve Sinan Gümüş’ün mukavelelerin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Aslan’ın scout ekipleri ve teknik heyet, geniş kapsamlı bir araştırma yapıyor.

Hızlı olmak şart

Kadrosuna yaz transfer döneminde en az 3 ismi eklemeyi planlayan Galatasaray’da Terim’in, scout ekipleri ve yönetimden bir de isteği var. Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon ve devre arasında olduğu gibi yeni oyuncuların kesinlikle takıma gelişinin gecikmesini istemiyor. Terim, tercih ettiği oyuncuların, gelecek sezon öncesi yapılacak kampa kadar takıma katılmasını talep ediyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.