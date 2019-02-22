Fatih Terim 3 transfer istiyor

Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim, sezon sonunda birçok ismin sözleşmesinin sona erecek olması, bazı oyuncuların ise kontratlarının son seneye girecek olması sebebiyle transferde hızlı davranmak istiyor. Bu yüzden önümüzdeki sezon için şimdiden oyuncu arayışlarına başlanmasını isteyen Terim, hem yönetimle hem de oyuncu izleme ekibiyle temasa geçti. Terim’in talimatları doğrultusunda Sarı-Kırmızılılar’ın ilk hedefi, sağ bek, ön libero ve kanat pozisyonlarına en az 3 takviye yapmak.

Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru ve Sinan Gümüş’ün mukavelelerin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Aslan’ın scout ekipleri ve teknik heyet, geniş kapsamlı bir araştırma yapıyor.

Hızlı olmak şart

Kadrosuna yaz transfer döneminde en az 3 ismi eklemeyi planlayan Galatasaray’da Terim’in, scout ekipleri ve yönetimden bir de isteği var. Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon ve devre arasında olduğu gibi yeni oyuncuların kesinlikle takıma gelişinin gecikmesini istemiyor. Terim, tercih ettiği oyuncuların, gelecek sezon öncesi yapılacak kampa kadar takıma katılmasını talep ediyor.