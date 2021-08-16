Fatih Terim: 3 puanla başlamak çok önemli

Yaşadığı 8 şampiyonlukla Süper Lig 'de en çok zafer kazanan hoca unvanını elinde bulunduran Galatasaaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezona da galibiyetle başlamak istiyor. Bu doğrultuda Giresunspor maçı öncesi son idmanda öğrencileriyle bir toplantı yapan deneyimli çalıştırıcı, lige galibiyetle girmenin çok önemli olduğunun altını çizdi.





Terim'in şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

'Hazır görüntü vermeliyiz'

"Lig öncesinde 4 tane resmi maç oynadık. Bu nedenle hazır bir görüntü vermeliyiz. Hem rakiplere hem de taraftara vereceğimiz mesaj doğrultusunda sezona 3 puanla başlamamız çok önemli. Sabırlı ancak tempolu bir oyunla Giresun'dan galibiyetle dönelim."