Fatih Terim: 3 puanı önceden almalıydık

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Hava toplarını alamayınca, son dakikalar da gelince Donk hamlesini düşündük. Sağdan ve soldan çok top getirdik sonunda da istediğimizi aldık.

Tabii daha önce 3 puanı almalıydık. Zor olanı yaptık. Oyuncularımı kutluyorum. Klasik bir kutlama da değil. Cuma sabahı 9'da gelen bir takımdan bahsediyoruz.

Oyun 0-0 gittikçe, gol atmak için daha fazla uğraşıyorsunuz, kontratak yememek için de ayrıca uğraşıyorsunuz.

Mitroglou ve Diagne ikilisini zaman zaman birlikte de kullanabiliriz. Bunun için aldık zaten. O konuda bir sorun yok.

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Terim'in genel basın toplantısındaki sözleri:

Selçuk İnan bizim takım kaptanımız hem de Galatasaray'a hizmetler vermiş br oyuncumuz. 8 ya da 9 senesi oldu artık. Profesyonelliği de iyi uygulayan bir oyuncu. Oyna dediğimiz zaman oynuyor, otur dediğimiz zaman tam bir kaptanlık yapıyor. Bize lazım bir oyuncu. İnşallah daha da önemli işler yapacak. Orta sahaya ihtiyacımız var çünkü... 'Oyunun resmini de değiştirdi' diyebiliriz.

Gol vuruşu dediğimiz bir şey var futbolda. Attığı gol çok iyi Mitroglou'nun ama atamadığı gol de bir o kadar kötü bir vuruş. Gol pozisyonuna giriyorsak sorun yok bence. Birgün, bir dakika atılır o gol...

Bu arada Akhisar'ı da unutmamak lazım. Çok iyi savunma yaptılar. Zaten Manu'yla canımız yanıyordu. Luyindama ve Marcao ona da iyi karşılık verdiler.