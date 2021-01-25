Fatih Terim: 3 puan bizim için başka şey ifade ediyor

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim karşılaşma sonunda çok önemli açıklamalar yaptı. Sözlerine Malatya'yı mücadelesinden ötürü tebrik ederek başlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Böyle bir sahada oyuna hükmetmek isteyen bir takım için hiç kolay olmayan bir maçtı. Buna rağmen özellikle ikinci yarıda oyunun tüm hakimi Galatasaray'dı. Dakikada en çok pas yapan takım Galatasaray. Bu sahada 3 defada top kontrol edilen bir zemin vardı. Zorlandık. İlk yarı golü bulsak 1-0'dan sonra başka oyun olacaktı. Bulamadık maalesef" dedi.

'Karakteristik özelliğimizi kazanıyoruz'

Her hamleyi yapmayı düşündüklerini söyleyen Terim, "Seti iyi oynayanlardan sonra, arkaya koşanları seçtik. 3 puan bizim için başka şey ifade ediyor artık. Bu taktiksel anlayış içerisinde, bu kültürü geliştirmeye çalışıyorum. İyi gidiyoruz. Böyle bir sahada çok zor bizim için. Kaybedilecek 2 puan bizi yukarıdan edebilirdi. 3 puanlar önemlidir. Hele bırakmazsanız maçı, devam ederseniz... İnşallah, bu daha önce de karakteristik özelliğimizdi. Böyle de devam eder" ifadelerini kullandı.

'Transfer olmazsa yapacak bir şey yok'

Transfer gündemi hakkında da konuşan başarılı hoca özetle şu sözleri söyledi: "Mümkünse yeni bir takım ortaya koymak istiyorum. Büyük bir bölümünün sonradan Galatasaray'a önemli ekonomik katkılar sağlayacak yaşta olması gerekiyor. İnşallah transferler devam eder. Yönetim uğraşıyor. Olursa olur. Olmazsa yapacak bir şey yok. Halil ve Onyekuru genç yetenekler. Bir an önce hazırlamak dileğimiz."