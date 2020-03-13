Fatih Terim: 1 Sergen Yalçın: 0

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray’ı, Yalçın da Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’u çalıştırıyordu. Fatih Terim 1 maçı kazanırken, 2 karşılaşma da berabere sona erdi. Terim, Konya’yı çalıştırdığı dönemde Sergen’i 2-1 mağlup etti. Sergen Yalçın futbolculuk döneminde hem A Milli Futbol Takımı’nda hem de Galatasaray’da Fatih Terim’in öğrencisiydi.