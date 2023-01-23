Fatih Tekke'ye büyük ilgi Kariyerinin toplamda yaklaşık 10 senesinde Trabzonspor forması giyen ve kulüp efsanesi haline gelen Fatih Tekke, bu kez Fırtına'ya rakip oldu. İstanbulspor'un hocası olarak sahaya çıkan genç teknik adama, maçtan önce taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Bordo-Mavili ekibin hocası Abdullah Avcı ise 45 yaşındaki çalıştırıcı için, "Umarım Fatih Tekke, gelecekte Trabzonspor'un teknik direktörü olur" ifadelerini kullandı.