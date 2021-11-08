TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor 'da son dakika gelişmesi... Serhat Gülpınar ile yollarını ayıran Yeşil Siyahlı ekip, teknik direktörlüğe Fatih Tekke'yi getirdi. Son olarak aynı ligde Bursaspor ’u çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam, başkan Mehmet Uz’un katıldığı törenle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Tekke, kariyerinde daha önce 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında da Denizlispor’da görev yapıp takımı kümede tutmuştu.

Ege ekibinden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Fatih Tekke'ye hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor, 2021-2022 sezonunun 12. haftasında konuk olduğu Tuzlapsor’a 3-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Serhat Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

TFF 1. Lig'de geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 11 puan toplayan Horozlar, 14. sırada yer alıyor.