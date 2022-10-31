Fatih Tekke: Yarıştığımız takımlar arasında Fenerbahçe yok

Spor Toto Süper Lig ’in 12. haftasında İstanbulspor evinde Fenerbahçe ’ye 5-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın iki yarıda farklı yorumları olduğunu belirtti, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim açımızdan öncelikle oyuncuların performansından çok memnunum. 2 antrenmanda ancak bu kadar. Hemen hemen 90 dakika ön alan baskısı yapan İstanbulspor, fakat yediğimiz 5 golünde 5’inde çok büyük hata var. Hiç beklenmedik 2-0’lık durum. 3-1 yine çok ciddi bir hata. Yanılmıyorsam Fenerbahçe’nin ilk yarı korneri yok. Fenerbahçe’nin çok ciddi oyuncuları olduğunu maç öncesinde söyledim. Hata yaptığınız zaman cezalandırırsınız ama 5 hata 5 gol. Yarıştığımız takımlar arasında Fenerbahçe yok. Bizim için bence en azından oyuncuların isteği arzusu var. Bunlar olumlu şeyler. Bireysel basit hatalar olumsuz. Biz bu ligde kalmak için özellikle benim ekibimin düşüncesi, kulübümüzde de geçmişte yaptığımız topa sahip olma isteğimiz var. Bununla alakalı bazı riskleri var. Bunları da gerekli zamanlarda önlemlerini yapacağız. Almaya çalıştığımız anlarda hata yaptık. Fenerbahçe’yi tebrik ederim”