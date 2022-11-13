Fatih Tekke: Kesinlikle galip gelmek istiyorduk

Spor Toto Süper Lig ’in 14. haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Maçın ilk 20-25 dakikasında Hatayspor’un golüne kadar istediğimiz oyun değildi. Savunmada, ikinci bölgede beklerken ancak bu kadar 5-4-1 bekleyebilirsiniz. Hatayspor bu arayı iyi oynadı. Biraz daha buna hazır olmamızdı. Kupa maçındaki yorgunluk hissi olabilir. Sonraki 3’te 2’lik bölüm istediğimiz gibi geçti. Gol bulmamız gerekiyordu baskı kurmuşken. Maalesef gole çeviremedik, üzgünüz. Ben oyuncularımın özellikle 3’te 2’lik bölümdeki isteğinden dolayı ümidimi kaybetmiyorum ama çok önemi bir maçtı. Kesinlikle galip gelmek istiyorduk. Bunları telefi edeceğimiz maçlar olur umarım. 4. maç, nerede hata yapsak bize gol olarak dönüyor” şeklinde konuştu.

“Çocukların geleceği bizim için çok önemli”

Hakem kararlarının sorulması üzerine Tekke, “Hakemler karar veriyor ama bazen çizgi hakemleri gözümüzün önünde oluyor, bize kolay kart çıkıyor. Biz gelişmesini sürdürmeyi isteyen, oynamaya ihtiyacı olan, süreye ihtiyacı olan organizasyonu öğrenecek olan yeni bir hoca ve anlayışı. Çocuklara söylediğim şey; geleceğinizde size katkı sanmak istiyorum. Çocukların geleceği bizim için çok önemli” cümlelerine yer verdi. (İHA)