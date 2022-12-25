Fatih Tekke: 'En azından 1 puanı hak etmiştik'

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında İstanbulspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray ’a 2-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Maç bence bizim açımızdan olumluydu. 3 puan kaybettik ama kazanımlarımız oldu. Bugün en azından 1 puanı hak etmiştik. Mücadelelerinden, verdikleri emekten dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Gayet olumluydu. Maçın 90 dakikaya yakın ön alan baskıyı ile oynayan İstanbulspor vardı. Yetenekli oyuncuları pozisyona girmelerinde kolaylık sağlıyor. Son dakikada kazandığımız pozisyonu değerlendirmiş olsaydık, 1 puanla ayrılabilirdik. Bence de hak etmiştik. Çarşamba günü çok önemli bir maçımız var. İki gün sonra önemli maçımız var. Eksik ve sakat oyuncularımız var. Elimizdeki imkanlarla beraber, transfer dönemine kadar bu mücadeleyi göstermemiz lazım. İhtiyacımız olan şey puan ve puanlar. Bugün de bunu başaramadım. Galatasaray’ı tebrik etmek lazım. Uzun zamandır lider olamamışlardı" şeklinde konuştu.









"İstanbulspor olarak üretmemiz gerekiyor"

Takıma transfer yapılıp, yapılmayacağının sorulması üzerine Tekke, "Belirlediğimiz oyuncular var. Kulübümüzün yapısını herkes biliyor. Gelirlerimize oranında transfer yapmaya çalışacağız. Olabilecek en fayda verebilecek oyuncuları almaya çalışacağız. Geldiklerinde süre istiyor. Sadece forvetle ilgili diğer mevkilerle ilgili de konuştuğumuz birçok yer var. Bizim açımızdan kolay değil. İstediğiniz oyuncuyu, istediğiniz ortamı bulmak kolay değil. Transfer de yapmasak, bu mücadeleyi göstermemiz lazım. İstanbulspor olarak üretmemiz gerekiyor. Oyun kimliği oluşturmak istiyoruz. Türkiye’ye futbol oynayabilmeyi oyunculara öğretmemiz lazım. Bu mücadele devam ederse, İstanbulspor olarak beklentilerimizi karşılaşmış olacağız" diye cevap verdi.

"Biz top oynamayı öğretiyoruz, futbol oynamayı öğretmiyoruz"

Oyuncuların altyapıdan hazır gelmediklerini vurgulayan Fatih Tekke, "Biz top oynamayı öğretiyoruz, futbol oynamayı öğretmiyoruz. Genelde kulüplerimiz, zorunluluktan oyuncu çıkarma peşindeyiz. Böyle olunca iyi yetişmiş oyuncu çıkartamıyoruz. Bu ülke futbolunun genel problemi. Çocuklarımız tüm mevkiler için söyleyeyim, iyi yetiştirilmiyor" dedi.

İSTANBUL (İHA)