Fatih Tekke: “Bizim için çok üretken bir maç olmadı”

Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor deplasmanda Fenerbahçe ’ye 3-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kendileri açısından zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Bana göre skor 3-1’den çok daha fazla olabilirdi Fenerbahçe adına. Ön alan baskımız, kazandığımız toplar var ama bugün maçın hikayesi top bizdeyken olan durumlardı. Çok kolay rakibe top verdik ve baskılardan çıkamadık. Bizim açımızdan çok üretken bir maç olmadı. Takımın genelinde başlangıçtan itibaren bireysel hataların oluşmasının şeklini değiştiriyoruz. Daha sert olmamız lazım, oyuncularıma da söyledim. Hücumda yapabileceklerimiz şekil olarak belli çalışıyoruz ama sadece hücum olarak oynanmıyor" dedi.

Savunmada ciddi zaafları olduğunu dile getiren Tekke, "Daha sert, daha doğru savunma yapmamız lazım. Fenerbahçe 50 milyon dolarlık, euroluk takım. Bu takım bu kadar hızlı geriye koşuyorsa bizim takımda koşmalı. Kaybedilmiş bir maç. Rakibimiz olmayan kaliteli bir takımla oynadık. Kendi eksiklerimizi biliyoruz. Lige zor bir maçla başlayacağız. Bu tip maçlardan moral olarak ne alabilirdik bugün attığımız gol haricinde çok fazla bir şey alamadık” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (İHA)