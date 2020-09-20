Fatih Öztürk: Muslera'dan sonra kaleyi kapatmak güzel

Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maçtan sonra kaleci Fatih Öztürk açıklamalarda bulundu. Fatih, Muslera detayına dikkat çekti.

20 Eylül 2020, Pazar 21:14 Son Güncelleme:
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Fatih Öztürk: Muslera'dan sonra kaleyi kapatmak güzel

Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası dikkat çeken performans ortaya koyan Fatih Öztürk maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"Nando'dan sonra üs üste kaleyi gole kapatmak güzel"

Kendi kişisel performanısını değerlendirmek zor. Kaleyi gole kapattıysanız iyi oynamışsınızdır. Kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Nando'dan sonra üst üste kaleyi gole kapatmak güzel. Önümüzde Avrupa maçı olacak. Orada da kazanarak önümüze bakmak istiyoruz.

Savunma oyuncularına karşı tazeyim diyebilirim. Dil problemi yaşamıyorum. Fransızca ve İngilizce konuştuğum için sorun yaşamadım. Bu saatten sonra da sorun olacağını sanmıyorum.

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