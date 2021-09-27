Fatih Özgökçen: Namağlup bir Konyaspor devam ediyor

Süper Lig 'in 7'nci haftasında Kasımpaşa ile İttifak Konyaspor 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Özgökçen, "Maça iyi başlamıştık aslında. Erken bulunan goller, 2-0. Güzel bir skordu, iyi başlamış bir oyundu ama netice itibariyle Kasımpaşa’nın ligdeki durumunu da dikkate aldığımız zaman puan alma zaruretleri vardı. Bu noktada baskılı oyun oynadılar. İlk yarı skoru biraz daha koruyabilseydik ya da 3'üncü golü bulabilseydik, maç daha farklı olurdu. 2'nci yarı böyle bir baskı yiyebileceğimizi tahmin ediyorduk. Netice itibariyle deplasmanda kazanılan 1 puan, namağlup bir Konyaspor devam ediyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha güzel galibiyetler alacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.

Fatih Özgökçen ligin geri kalanıyla ilgili olarak ise, "Biz her zaman 90 dakika ve 38 maç mücadele parolasıyla devam ediyoruz. En azında galip gelemiyorsak yenilmemiz gerektiğini de belirtiyoruz. Bu 38 maç sonunda, mücadele ve performansı tüm sezona yaydığımız takdirde Konyaspor ligi iyi bir yerde tamamlayacaktır diye tahmin ediyorum”

DHA