Fatih Mert: 1500 oyuncu izledik

Fenerbahçe’yi yenerek haftaya damga vuran Ankaragücü’nde başkan Fatih Mert başarının sırrını açıkladı.

Devre arası transferlerinden olumlu sonuçlar alındığını vurgulayan Mert, “Yeni transferlerle ilgili kurduğumuz ekip yasak kalkmadan 10 gün önce çalışmaya başladı. Tahminim 1400-1500 futbolcu üzerinde inceleme yapıldı. Sonra bunlar 300’lü rakamlara düştü, 150- 160’ını beraber seyrettik bir heyetle. Burada açık bir yönetim sistemi sergiliyorum. Bunun MKE Ankaragücü’ne çok faydası olacağını düşünüyorum. Bu işte güvendiğimiz kişilerle beraber oluşturduğumuz 7-8 kişilik heyet bunu seyrede seyrede azalta azalta geldi. Bu işin ekonomisi de var, lisans kriterleri de var. Buna göre değerlendirmeler yapıldı” dedi.