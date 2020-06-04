Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Fatih Karagümrük'ün genç stoperi Fatih Kuruçuk, "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Maçların başlamasına çok az bir zaman kaldı. Ben geçen sene şampiyonluk yaşadım. Bu sene de şampiyonluğun en önemli adaylarından biriyiz. Tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak" şeklinde konuştu.

Ömer Erdoğan çok özel bir insan

Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Fatih Kuruçuk, teknik direktörleri Ömer Erdoğan'a da övgüler yağdırdı. Kurucuk, "Bizim sezon başından beri tek hedefimiz şampiyonluk. İlk 2 hedefimiz değişmedi. Geçen sene biz bu takımı Play-Off'tan çıkardık. Şartlar ne olursa olsun Süper Lig'e çıkacağız. Ömer Erdoğan çok özel bir insan. İdman metodları çok iyi. Ömer Erdoğan geldiğinden beri 10 maçtır kaybetmiyoruz. Yıllardır teknik direktörlük yapıyormuş gibi bir havası var" dedi.

Sezon sonu her şey olabilir

Fatih Kuruçuk son olarak hakkında çıkan transfer haberlerine cevap verdi ve sezon sonunda her şeyin olabileceğini söyledi. Kurucuk, "Benim şu anda kontratım devam ediyor. Transferde adımın büyük kulüplerle geçmesi çok normal ancak şu anda sadece Karagümrük'ün şampiyonluğuna odaklandım. Sezon sonu her şey olabilir. Büyük kulüplerin benimle ilgilendiğini biliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



