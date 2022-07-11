Geçen sezon Hatayspor forması giyen ve sezon sonu sözleşmesini kulübüyle fesheden Fatih Kurucuk'a Ankaragücü ve Bandırmaspor resmi teklifte bulundu.

Süper Lig 'in yeni ekibi Ankaragücü ve Spor Toto 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor, genç stoper Fatih Kurucuk'u kadrosuna katmak istiyor. 24 yaşındaki stopere iki takım da benzer maaşlar önerirken Kurucuk'un net kararını yarın vereceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Kurucuk, geçen sezon Hatayspor formasıyla 28 maça çıkarken Türkiye Kupası'nda da 3 kez görev aldı.

DHA



