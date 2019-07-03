Fatih Kuruçuk Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe stoper bölgesine takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin hedefinde 1’inci Lig’e yükselen Fatih Karagümrük’te başarılı bir sezon geçiren Fatih Kuruçuk var.

Sezon esnasında 21 yaşındaki futbolcuyu takip eden gözlemciler, sportif direktör Damien Comolli’ye olumlu rapor verdi.

Kuruçuk’u yerinde izleyen Comolli’nin de teknik direktör Ersun Yanal ile görüşmesinin ardından transfer için harekete geçildi.

Adı Türkiye’den birçok kulübün yanı sıra İtalyan Genoa kulübüyle de anılan futbolcu için Karagümrük’e teklif yapıldı.

Teklifiyle öne çıkan sarı lacivertlilerin, bu transferde mutlu sona ulaşmaya yakın olduğu öğrenildi. (TRT Spor)



