Fatih Kuruçuk bombası! Fenerbahçe istiyordu Galatasaray devrede...

Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren ve yayınladığı mesajla kulübüne veda eden 23 yaşındaki stoper Fatih Kuruçuk'un talipleri artıyor. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu 1.90 boyundaki savunmacı için Galatasaray'da devreye girdi. Genç oyuncu süre alabileceği takıma gitmeye sıcak bakıyor.

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Devre arasında Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle Fatih Kuruçuk için Fatih Karagümrük'ün kapısını çalmış ancak bonservis nedeniyle sezon sonunu bekleme kararı almıştı. Emre Belözoğlu'nun göreve devam etmesi halinde Fatih Kuruçuk transferinin bitirilmesini istediği belirtiliyor.

Fatih Terim istedi...

Luyindama ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim 23 yaşındaki stoperi listesinin ilk sıralarına yazdı. Galatasaray'da başkanlık seçiminin ardından bonservisi elinde olan oyuncu için girişim yapılacak.

4 yıldır Fatih Karagümrük'te

Göztepe alt yapısında yetişen ve 4 yıldır Karagümrük forması giyen Fatih Kuruçuk takımın 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı takımda Ömer Erdoğan'ın vazgeçilmezi olmuştu. O sezon 21 maçta 5 gol atan 23 yaşındaki kafa toplarındaki etkili vuruşlarıyla dikkat çekmişti.

Fatih Karagümrük'ün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Fatih Kuruçuk bu sezon ise 16 Süper Lig maçında şans buldu. Bu arada genç oyuncuyla Çağlar Söyüncü transferiyle hatırladığımız Freiburg ve İspanyol kulübü Getafe de ilgileniyor.

FANATİK ÖZEL