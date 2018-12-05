Konu hakkında bir açıklama yapan dünyaca ünlü promotör ve EC BOXING Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, iki talihsizlik birden yaşadıklarını belirterek, "Maalesef boksörümüz Fatih Keleş ile Sebastion Formella arasındaki karşılaşma Fatih’in sakatlığı dolayısıyla iptal oldu. Ancak Hamburg’daki boks galasında birbirinden çekişmeli maçlara imza atacağız. Almanların yenilgisiz ağır sıklet boksörü kulübümüzün boksörü Christian Hammer’e karşı yumruk sallayacak. Ayrıca yine kulübümüz boksörlerinden Karo Murat dünya şampiyonluk maçında Sven Fronling’e karşı yumruk sallayacak. Ayrıca Almanların Olimpiyat şampiyonu ve kulübümüz boksörü Erik Pfeifer de ringde olacak. Galanın organizasyonunu dünyanın en tanınmış restoran şeflerinden Michael Wollenberg (Restaurants Wattkorn & Marlin) ve Karlheinz Hauser, Restaurant Süllberg ile birlikte düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Muhteşem maçlara imza atacağız"

Boks antrenörü Bülent Başer ise boks galasında birbirinden çekişmeli müsabakaların olacağını belirterek, "Ali Eren Demirezen bu cumartesi gecesi Polonya’da ringe çıkması gerekiyordu ancak rakibin antrenörü evinin yanması sonucu hayatını kaybedince maçı mart ayına ertelemek zorunda kaldık. Ancak Hamburg’daki boks galamızda birbirinden muhteşem maçlara sahne olacak. Dünya ve Avrupa şampiyonları ringe çıkarak, izleyenlere muhteşem bir gala yaşatacaklar" ifadelerini kullandı.

EC BOXING basın danışmanı Vedat Alyaz da Avrupa’da yapılmış en kaliteli organizasyonlardan birine imza atacaklarını ifade ederek, "Profesyonel bokstaki etkimiz çok büyük. Şu an için Avrupa’nın en büyük organizasyonlarına imza atacak gücümüz var. İki yıl üst üste Almanya’nın en iyi boks kulübü seçilen EC BOXING ve Erol Ceylan ile yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.