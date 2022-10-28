Fatih Kargümrük - Galatasaray (CANLI)

Süper Lig 'de haftanın açılış maçı Karagümrük ile Galatasaray arasında oynıyor. Bir tarafta işler kötü giderken son iki maçını kazanan Karagümrük, diğer tarafta 3 haftadır galibiyet hasreti çeken Galatasaray... Adana Demir deplasmanında berabere kalan, Kayseri'den mağlubiyetle dönen Sarı-Kırmızılı ekip, son olarak 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Hafta boyunca Florya'da bu maçta yaşananların etkisini oyuncuların üzerinden atmaya çalışan teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, rahat bir nefes almak için mutlak galibiyet peşinde. 2 maçtır kazanan Karagümrük ise 3'te 3 hedefiyle sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük-Galatasaray maçını Bahattin Şimşek yönetiyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayanve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

ÖNEMLİ DAKİKALAR

12. dakikada Caner'in sol çaprazdan şutunda top savunmadan döndü. Dönen topa Jimmy Durmaz vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oliveira, iki rakibinden sıyrılarak şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

33. dakikada Karagümrük'te Adnan Uğur, VAR incelemesi sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Fatih Karagümrük-Galatasaray ilk 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Kouassi, Borini, Diagne

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin, Emre Taşdemir, Torreira, Sergio Oliveira, Rashia, Kerem, Mertens, Icardi