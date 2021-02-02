Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 23. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligin 22. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Karagümrük, topladığı 31 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte herhangi bir cezalı oyuncu bulunmazken, Koray Altinay, Emiliano Viviano ve Lucas Biglia Gaziantep müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Geçen hafta evinde Galatasaray 'a 2-1 yenilen Gaziantep ise 23. haftaya 35 puan ve averaj farkıyla 6. sırada girdi.

AA