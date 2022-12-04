Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sürpriz gelişmeler art arda yaşanıyor. Dünya Kupası arasına 3 maçlık galibiyet hasretiyle 13 puanla 15. sırada giren İstanbul ekibi, iç ve dış transferde hareketli günler yaşıyor. Kırmızı Siyahlılar, eski Beşiktaşlı Adem Ljajic ile eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katarken iki yıldızın lisansı devre arası transfer döneminde çıkacak. Kayserispor'dan ayrılan Andrea Bertolacci ile de görüşmelerini sürdüren Gümrük'te yeni transferlerle kadro güçlendirirken ayrılıklar da meydana geliyor.

Burak Bekaroğlu'na veda

Karagümrük, ilk olarak 25 yaşındaki stoper Burak Bekaroğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Burak Bekaroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Burak Bekaroğlu’na teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



